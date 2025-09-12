Arrestato al Frejus per resistenza e lesioni

La Polizia di Stato in collaborazione con il collaterale organo di polizia francese ha tratto in arresto, presso il valico di frontiera T4 del Frejus, un cittadino moldavo di 30anni, destinatario di ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo, che deve scontare una pena di due anni per resistenza a P.U. e lesioni aggravate, è stato individuato durante un’attività di controllo transfrontaliero.

Il personale del Settore Polizia di Frontiera di Bardonecchia dopo aver verificato l’identità e l’attualità del provvedimento ha proceduto all’arresto e al trasferimento presso la casa circondariale di Torino, dove il condannato sconterà la pena.

IL TORINESE