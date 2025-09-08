Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino sequestra 250 opere false di Carol Rama

Nell’abitazione di un insospettabile torinese rinvenuti gli strumenti della contraffazione. Le opere confiscate e devolute al Laboratorio del Falso dell’Università di Roma Tre.

La descrizione dell’attività investigativa è stata oggetto di un incontro avvenuto l’8

settembre 2025, alle ore 18.00, presso la Fondazione Accorsi Ometto di Torino – ove è in

corso la mostra “Carol Rama – Geniale Sregolatezza”.

Proprio la coincidenza temporale dello svolgimento di una esposizione dedicata

all’eclettica artista torinese, unita alla conclusione dell’attività investigativa dei carabinieri

ha portato ad una pubblica riflessione sulla contraffazione delle opere d’arte

contemporanea durante un incontro cui hanno

partecipato anche il Direttore della Fondazione

Accorsi Ometto, Luca Mana, il Presidente

dell’Archivio Carol Rama Michele Carpano e la

Professoressa Giuliana Calcani, Direttrice del

Laboratorio sul Falso, Dipartimento di Studi

Umanistici dell’Università degli Studi di Roma

Tre.

L’attività investigativa, convenzionalmente

denominata “Olga” è iniziata alla fine del 2022,

quando, dal monitoraggio del mercato

antiquario, i militari del Nucleo TPC di Torino

avevano individuato alcune opere di Carol

Rama – artista che, proprio in quel periodo,

vedeva una vera e propria impennata delle

quotazioni delle opere – di sospetta

provenienza. Veniva pertanto richiesto al

Comitato Scientifico dell’Associazione

dell’Archivio Carol Rama, un pronunciamento

in merito alla autenticità. L’Archivio, non solo

era riuscito a evidenziare la completa falsità

delle opere (che comunque riproponevano

soggetti nello stile tipico dell’artista) ma ha

posto in evidenza che la loro realizzazione era riconducibile ad una sola mano.

A quel punto i carabinieri hanno approfondito posizione di un soggetto torinese, che

aveva posto in vendita presso una Casa d’Aste lombarda, 3 di queste opere e che lo stesso

aveva indicato come provenienti da “collezione privata”.

La successiva perquisizione presso l’abitazione del

soggetto sospettato, disposta dalla Procura della

Repubblica di Torino, aveva rivelato ai militari

dell’Arma un deposito dove erano custodite circa 250

opere riconducibili a Carol Rama e (in minima parte)

Enrico Baj.

Particolarmente articolata e convincente la tecnica

utilizzata dal responsabile, trovato in possesso di vecchi

fogli ingialliti, pastelli, pennarelli e strumenti da

disegno, che utilizzava per realizzare alcune opere su

carta e anche su altri supporti, “simulando” la tecnica dell’artista, ingannando così i

potenziali acquirenti, che avrebbero dovuto impiegare somme comprese tra i 100,00 ed i

20.000,00 € per l’acquisto.

L’analisi dettagliata effettuata dai membri

del Comitato Scientifico dell’archivio Carol

Rama e dell’Archivio Baj ha quindi

permesso di individuare circa 250 opere

contraffatte, che erano in procinto di essere

immesse sul mercato attraverso Casa d’Asta

o più semplicemente sui banchi di

mercatini antiquariali, ad ignari acquirenti,

e senza la prevista certificazione di

autenticità che deve necessariamente

accompagnare l’opera d’arte. In tutto un

potenziale giro d’affari illecito pari ad oltre

350.000 euro.



Il Tribunale di Torino, concordando con le

risultanze investigative raccolte dai

Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio

Culturale di Torino, coordinati dalla

Procura della Repubblica di Torino, ha

recentemente emesso sentenza di condanna

nei confronti del cittadino torinese

disponendo la confisca e devoluzione

delle

opere false.

All’Associazione Archivio Carol Rama, che

si era costituita parte civile per il danno

d’immagine, è stato riconosciuto il diritto all’integrale risarcimento, ma l’enorme

produzione di opere false oltre ad aver nociuto al valore economico di acquisto delle opere

dell’artista torinese scomparsa nel 2015, ha ingenerato un enorme danno di credibilità al

mercato lecito.

Le opere false, che avrebbero infettato il mercato antiquario, alla fine verranno utilizzate

quali oggetti di studio per contrastare proprio la contraffazione.

Infatti, i Carabinieri del reparto specializzato dell’Arma al termine dell’attività

investigativa hanno richiesto ed ottenuto un provvedimento di confisca da parte del GIP

di Torino, che ha consentito di

devolvere nelle scorse settimane le

opere contraffatte al “Laboratorio del

falso”, istituito in seno al Dipartimento

di Studi Umanistici dell’Università

degli Studi di Roma Tre con il quale il

Comando Carabinieri Tutela

Patrimonio Culturale ha stipulato un

accordo Quadro nel 2012, finalizzato

allo sviluppo della didattica e della

ricerca scientifica connesse ai beni

culturali, strumento fondamentale per

la diffusione della cultura della

legalità.

IL TORINESE