Teatro nelle corti con i Musei Reali

Venerdì 5 settembre 2025, i Musei Reali di Torino presentano, in collaborazione con l’Associazione Teatro Europeo, Teatro nelle corti, la manifestazione che trasforma il cuore monumentale della Torino barocca in un palcoscenico diffuso. Dopo l’esordio del 2024, il festival amplia il proprio raggio d’azione raggiungendo piazza della Consolata, con la più antica basilica della città come scenografia di performance interattive, e propone un cartellone di artisti internazionali che esplorano forme originali di teatro, danza e circo contemporaneo. Il programma si apre alle 18.15, proprio in piazza della Consolata, dove la Compagnie Pernette (Francia) porta in scena La Figure du Baiser, una performance sul bacio ispirata alla statuaria erotica, in particolare di Canova. Sei danzatori trasformano l’abbraccio amoroso in un gioco di pose e sequenze, senza scenografie, guidati da codici vocali registrati. Ingresso gratuito. Alle 19.30, ci si sposta in piazza San Giovanni. Con lo spettacolo d’arte circense Horizon, la Compagnia Chloé Moglia / Rhizome (Francia) esplora la sospensione e la gravità, per percepire il vuoto e le variazioni dell’aria. Dalle 20.45, Teatro nelle corti si trasferisce ai Musei Reali, nell’ambito della rassegna Estate Reale – Una sera al museo. Nel Giardino di Levante, la Compagnia Artemis / Monica Casadei presenta Felliniana (Omaggio a Fellini), una esibizione di danza ispirata a 8 ½ e all’universo poetico del Maestro, con musiche di Nino Rota e un intreccio di circo, realismo surreale e poesia visiva, idealmente connessa alla mostra personale “Asa Nisi Masa” dello scultore contemporaneo Giuseppe Maraniello, allestita nei Giardini Reali fino al 16 settembre 2025. Alle 22.15, il Giardino Ducale ospita Aile Émoi, una coreografia breve e poetica su Clair de lune di Debussy, sospesa tra leggerezza, salti e battiti d’ali della Compagnie Rêverie Danse Verticale (Francia). Teatro nelle corti si chiude alle 22.45, in Piazzetta Reale, con La Spire, una performance di sospensione femminile su una spirale d’acciaio monumentale, tra resistenza, delicatezza e potenza in equilibrio, a cura della Compagnie Rhizome (Francia). Per assistere agli spettacoli ai Musei Reali è necessario acquistare il biglietto unico (€ 10,00) che include anche l’accesso al Museo di Antichità. Biglietti acquistabili on line: https://www.ticketone.it/event/musei-reali-estate-reale-musei-reali-di-torino-20186470/ La Caffetteria Reale resterà aperta per tutta la serata con interessanti proposte di aperitivo pensate per Estate Reale 2025 – Notti Reali. L’aperitivo ha un costo di 15 euro e, per l’occasione, sarà possibile provare due cocktail speciali. La prenotazione per l’aperitivo è richiesta, scrivendo all’indirizzo eventi@caffetteriareale.it In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato a domenica 7 settembre. Se anche il 7 settembre le condizioni meteo fossero avverse, il biglietto sarà valido per partecipare all’evento “Samonios: la vera storia di Halloween” (31 ottobre) e darà diritto a due ingressi (biglietto singolo dal valore di 5 euro), senza costi aggiuntivi. Teatro nelle corti Torino, piazza della Consolata, piazza san Giovanni, Giardini Reali e Piazzetta Reale Sabato 5 settembre 2025 Visita ai Musei Reali: dalle 19.45 alle 23.30 (ultimo ingresso ore 22.45). Spettacoli nei Giardini Reali: ingresso con biglietto da € 10,00, comprensivo dell’accesso al Museo di Antichità. Biglietti online: https://www.ticketone.it/event/musei-reali-estate-reale-musei-reali-di-torino-20186470/ Contatti: mr-to.eventi@cultura.gov.it Giardini Reali, Giardino Ducale foto Dario Fusaro per i Musei Reali di Torino