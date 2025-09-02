Scuole piemontesi, calano gli studenti. L’anno scolastico apre con 8mila allievi in meno

L’anno  scolastico 2025-2026 aprirà in Piemonte con 485.830 allievi. Nelle scuole piemontesi sono quindi 8103 gli studenti in meno dell’anno scorso, e 25.133 le classi, in calo di 250 unità. La diminuzione riguarda  anche le scuole secondarie di secondo grado, dove sono 179.201 gli studenti rispetto ai 180.374 del 2024.

