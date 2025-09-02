L’anno scolastico 2025-2026 aprirà in Piemonte con 485.830 allievi. Nelle scuole piemontesi sono quindi 8103 gli studenti in meno dell’anno scorso, e 25.133 le classi, in calo di 250 unità. La diminuzione riguarda anche le scuole secondarie di secondo grado, dove sono 179.201 gli studenti rispetto ai 180.374 del 2024.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Scuole piemontesi, calano gli studenti. L’anno scolastico apre con 8mila allievi in meno
