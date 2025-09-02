Primo giorno di insediamento di Tranchida alla Città della Salute: una visita lunga 9 km

Ieri alle 8 il dottor Livio Tranchida ha iniziato il suo primo giorno da Direttore generale della Città della Salute e della Scienza di Torino entrando dall’accesso principale del Pronto soccorso delle Molinette. Con lui erano presenti il nuovo Direttore sanitario, dottor Lorenzo Angelone, e il Direttore di presidio, dottor Antonio Scarmozzino. Durante la visita al Dea ha ricevuto informazioni sul progetto del futuro Pronto soccorso e ha incontrato operatori e pazienti.

Successivamente ha incontrato la professoressa Paola Cassoni, Direttrice della Scuola di Medicina dell’Università di Torino, e alcuni Direttori di Dipartimento. Ha visitato i reparti di Chirurgia vascolare e Medicina generale, per poi spostarsi all’ospedale Sant’Anna insieme al dottor Giampaolo Grippa, confermato Direttore amministrativo. Qui ha visitato la Terapia intensiva neonatale, la sala parto e il reparto di Ostetricia e Ginecologia 4.

Il percorso è proseguito all’ospedale Infantile Regina Margherita, dove la professoressa Franca Fagioli lo ha accompagnato nei reparti di Rianimazione, Pneumologia, Oncologia, Cell Factory e al Pronto soccorso. Infine, si è recato al Cto, visitando il Pronto soccorso, la Rianimazione, l’Ortopedia oncologica e il cantiere del nuovo reparto di Ortopedia al sedicesimo piano.

Al termine della mattinata ha pranzato alla mensa aziendale delle Molinette insieme ai Direttori sanitario e amministrativo. Nel pomeriggio si è dedicato ad alcune pratiche amministrative e a un incontro di lavoro con il dottor Grippa sul bilancio 2024.

“Ho provato emozione e senso di responsabilità nel visitare l’Azienda in questo mio primo giorno. Solo in mattinata ho percorso oltre 9 chilometri, un dato che restituisce l’idea delle dimensioni della Città della Salute con i suoi quattro ospedali. Ho incontrato un personale motivato e da subito inizierò a lavorare sui dossier più urgenti”, ha dichiarato il dottor Livio Tranchida.

