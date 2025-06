No ai progetti politici astratti. La lezione di Bodrato

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo



Guido Bodrato, l’indimenticabile “maestro” del cattolicesimo democratico, nonchè leader e

statista della Democrazia Cristiana, amava ripetere – soprattutto negli ultimi anni della sua vita –

che “il progetto politico è credibile se si può collocare nel tempo in cui si vive”. Una riflessione

che risentiva dell’antica lezione morotea ma che, soprattutto, era fortemente ancorata alla

categoria del realismo che, nella politica come nella vita, non può mai essere un optional. E

Bodrato, forte della sua cultura politica ma soprattutto interprete di un sano realismo, sapeva

bene che “anche il miglior progetto politico” – sono ancora parole sue – “non ha alcuna possibilità

di incidere nella storia politica del momento se è disancorato dalla realtà”.

Ecco, con la consueta lucidità che lo ha sempre caratterizzato in tutta la sua lunga militanza

politica e culturale, Bodrato non ridimensionava affatto l’impegno di tutti quegli amici che

coltivavano l’obiettivo di “ricostruire” la Dc o il Ppi o la Margherita o, comunque sia, un progetto

politico popolare e di ispirazione cristiana. Anzi, intravedeva in questi sforzi molteplici e

disinteressati la scintilla a cui attingere per rinverdire e rinnovare la presenza politica di una cultura

che era stata decisiva e determinante per la crescita della nostra democrazia, per il rafforzamento

delle nostre istituzioni democratiche e per la credibilità di un’azione di governo. Ma, al contempo,

non si stancava di denunciare l’impotenza e la sterilità dei progetti e delle iniziative che,

puntualmente, si scioglievano come neve al sole perchè sbattevano contro gli scogli della realtà

politica del momento. E questa, del resto, era l’unica e vera ragione politica che spiegava il

sostanziale fallimento di tutti quei tentativi che sono stati messi in campo in questi ultimi anni e

che poi, con una precisione quasi scientifica, sono stati sacrificati sull’altare del realismo politico.

Una lezione e un monito, quelli di Guido Bodrato, che conservano una straordinaria modernità ed

attualità anche nell’attuale contesto politico. Anche perché quasi ogni settimana assistiamo ad

innumerevoli tentativi di ricostruire un pezzo dell’esperienza e della storia della Democrazia

Cristiana ma che poi, per svariate ragioni, non reggono di fronte alla complessità e al

cambiamento della società italiana. Questo non significa affatto prendere atto della inattualità di

una cultura politica che era, e resta, fortemente contemporanea anche nell’attuale cittadella

politica italiana. Ma, molto più semplicemente, rendersi conto quando un progetto organizzativo,

e quindi politico, ha le carte in regola per poter continuare a navigare in mare aperto. Anche

perchè, concludeva sempre lo statista democristiano piemontese, “quando un progetto politico

ed organizzativo fallisce ripetutamente si corre il rischio di trasmettere un messaggio di debolezza

della cultura che lo ispira”.

Ecco perchè, a scanso di equivoci e senza alcuna polemica preconcetta, occorre semplicemente

rendersi conto che anche la miglior fonte culturale deve fare i conti con le coordinate concrete che

regolano la politica in un determinato periodo storico. Non comprenderlo, o fingere di non capirlo,

si contribuisce purtroppo, e anche involontariamente, a rendere del tutto marginale ed irrilevante

quella stessa cultura politica. Cioè la tradizione, il pensiero, la cultura e anche lo stile del

cattolicesimo politico italiano, seppur nelle sue multiformi espressioni e diversità. Che, detto tra di

noi, è l’ultima cosa che possiamo fare, o pensare, nell’attuale stagione politica italiana.

IL TORINESE