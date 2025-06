Oltre 30mila presenze al tour estivo di Radio Kiss Kiss in piazza Castello

La tappa torinese di Kiss Kiss Way, tour estivo di Radio Kiss Kiss, ha intrattenuto oltre 30mila persone in due giorni negli spazi allestiti in piazza Castello e nella piazzetta Reale. Ieri sera il concerto di chiusura, con protagonisti alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana quali Baby K, BNKR44, Capo Plaza, Coma Cose, Fred De Palma, Gaia, Ghali, Paola Iezzi, Fabio Rovazzi, Dani Faiv, Planet Funk, Serena Brancale, Settembre, The Kolors e, a sorpresa, Willie Peyote.

Il Play Village Kiss Kiss è stato il cuore pulsante del pre-show, punto d’incontro dinamico tra emittente, partner e pubblico, con musica, giochi e momenti di intrattenimento per tutte le età, tra musica live, dj set degli speaker, interviste agli artisti, le prove aperte e il grande concerto finale, oltre alla possibilità di vincere i biglietti per il concerto, sold out dal 5 giugno.

Nel cuore dell’evento – Casa Kiss Kiss – si è registrata una partecipazione d’eccezione, con la Presidente ed Editore di Radio Kiss Kiss Lucia Niespolo, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia e l’assessore ai Grandi eventi e al Turismo Domenico Carretta, oltre a numerosi ospiti tra cui dirigenti RAI, personalità dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni, e professionisti della comunicazione.

“Radio Kiss Kiss desidera ringraziare sentitamente la Città di Torino – hanno dichiarato gli organizzatori – per l’accoglienza, la disponibilità e l’apprezzamento dimostrato verso l’emittente, garantendone così il successo del progetto. È stato un ritorno della musica live in uno dei luoghi simbolo della città, che ha permesso occasioni di aggregazione e intrattenimento di qualità per cittadini e turisti”.

Le foto ufficiali saranno disponibili su kisskiss.it e sui canali social di Radio Kiss Kiss. La diretta del live è stata trasmessa su Kiss Kiss TV (canale 158 DTT), con la produzione di Massimo Bonelli (iCompany) e la regia di Cristiano D’Alisera. Lo spettacolo sarà registrato per la realizzazione di due speciali da due ore ciascuno, in chiaro su TV8, su Sky Uno e in streaming su NOW, attesi per il 2 e 9 agosto alle 21.30.

Dopo Napoli e Torino, Kiss Kiss Way proseguirà con nuove tappe nelle piazze italiane.

