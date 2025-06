+Europa: Primarie di centrosinistra per il futuro della città

Con l’avvicinarsi della prossima scadenza amministrativa, si apre per Torino una fase di riflessione e rilancio. La costruzione di un progetto solido, ampio e partecipato per il futuro della città richiede anche la capacità di interpretare i cambiamenti in atto nella società torinese.

Negli ultimi mesi, abbiamo assistito alla nascita di iniziative civiche e nuove aggregazioni che dimostrano vivacità e fermento nel campo del centrosinistra, ma anche la mancanza di visioni diverse rispetto a quella oggi rappresentata. Segnali che però, indifferentemente da tutto, indicano la necessità di un confronto aperto e trasparente, capace di generare una visione nuova e condivisa per Torino.

In un momento in cui Torino ha bisogno di visione, credibilità e slancio, serve il coraggio di superare automatismi e rendite di posizione, archiviare ciò che appartiene al passato e rimettere al centro idee, programmi e capacità. Riconosciamo dunque la buona amministrazione attuale ma crediamo che la Torino dei prossimi anni necessiti di una visione più radicale e soprattutto di una maggiore capacità di incidere.

Riteniamo che per raggiungere questo obiettivo un passaggio democratico, partecipato e orientato al merito – come quello delle primarie – possa rappresentare non solo lo strumento più efficace per selezionare la proposta politica e il profilo migliore per guidare la città nei prossimi anni, ma anche il modo più Democratico per aprire una nuova fase.

Il nostro auspicio è che tutte le forze del campo sappiano raccogliere questa sfida, guardando avanti con responsabilità e spirito unitario.

Andrea Turi e Marco Cavaletto – Segretario metropolitano e Presidente +Europa Torino

