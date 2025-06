La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

.

Dal suo discorso in ricordo di Edoardo Massimo Fiammotto ho appreso due cose che non sapevo: che lei rischiò l’espulsione dal PLI e che Pannella le offrì una candidatura al Parlamento. Mi dice qualcosa in più? Giusy Enrico

Sono cose vecchie e poco importanti. Nel 1969 mi dimisi dal Pli perché non ne condividevo la linea:

fu presa a pretesto una mia lettera ad un giornale dal genero “liberale”del gerarca fascista De Vecchi di Val Cismon per deferirmi al collegio dei proviviri presieduto dal Barone Mazzonis, con proposta di espulsione. Un gesto intollerante e illiberale che lo stesso Mazzonis rifiutò di prendere in considerazione, anche se il segretario del pli Arcari – destinato a tradire il partito in Consiglio comunale per passare a sostenere la giunta di sinistra nel 1975 – mi attacco’ con violenza e anche disprezzo nel congresso torinese con un intervento pubblicato dal giornale del Partito. Ero molto giovane e non credevo di dare così fastidio: nella Gli truccarono in modo maldestro due volte il voto (più votanti che elettori) per impedirmi di entrare nel Direttivo. Di quel periodo rimase come unica amica Nicoletta Casiraghi con cui collaborai quando divenne presidente della Provincia.

Il Pli di Zanone mi offrì nei decenni successivi più volte una candidatura, ma per coerenza rifiutai.

La storia con Pannella, che io conobbi nella Lid nel 1969, partecipando attivamente alla battaglia divorzista fu invece molto positiva. Il Centro Pannunzio ospitò persino, nei primi anni 70 ,un congresso nazionale radicale che suscitò le proteste del perbenismo condominiale del palazzo di piazza Castello dove aveva sede il Centro. Alcune battaglie radicali mi furono estranee, ma la scelta di sostenere Tortora mi trovò entusiasta anche perché i liberali negarono il sostegno a Tortora, rinnegando il principio liberale della presunzione di innocenza . Tortora definì Zanone “il farmacista di Pinerolo“.

In quel quadro maturò una mia candidatura in Parlamento che poi non ebbe seguito. La quasi sicura elezione avrebbe comportato l’abbandono della conduzione del Centro Pannunzio e dopo una breve riflessione dissi a Marco che non potevo accettare. Egli capì il motivo e restammo amici finì alla sua morte. Fui io a festeggiarlo per i suoi 80.

