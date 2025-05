“Piemonte Is”: il marchio che racconta al mondo l’eccellenza del gusto

Il Piemonte alza il sipario sulla sua identità agroalimentare con un brand che ha il profumo del vino buono, il sapore della nocciola delle Langhe, la forza dei formaggi d’alpeggio e l’eleganza del riso vercellese. Si chiama “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte”, e non è solo un logo: è una vera dichiarazione d’amore per una terra che parla attraverso i suoi prodotti.

Il nuovo marchio, presentato oggi a Torino dall’Assessore regionale Paolo Bongioanni di fronte a imprenditori, stakeholder e associazioni di categoria, nasce per valorizzare l’identità dei prodotti agroalimentari di qualità della regione. “Il Piemonte offre eccellenze assolute, ma ancora non ha quella riconoscibilità che merita”, ha affermato Bongioanni. “Con questo brand vogliamo rafforzare l’identità del territorio, perché dove c’è nome, c’è valore”.

E il nome ha un significato doppio e potente. “Piemonte Is” può essere letto all’inglese – Piemonte è – oppure in chiave locale come “piemonteis”, l’aggettivo piemontese che sa di casa, di autenticità, di radici. A completare il messaggio, la firma “Eccellenza Piemonte”, garanzia di qualità, origine e affidabilità.

Sul palco anche nomi simbolo del settore: da Fabio Leonardi, CEO di Igor Gorgonzola, a Bruno Ceretto, ambasciatore mondiale del vino piemontese. In platea, l’intero sistema che fa grande l’agroalimentare locale: produttori, consorzi, istituzioni.

Numeri alla mano, il Piemonte ha tutto per brillare:

14 DOP, 9 IGP, 19 vini DOCG, 41 DOC

344 prodotti tradizionali , 600 prodotti di montagna ,

, , 1,64 miliardi di valore per il solo comparto certificato ,

, 12.837 addetti, su 5 miliardi di fatturato complessivo agricolo.

E mentre il comparto cresce (+20% in 5 anni), il Piemonte conquista premi internazionali come “Region of The Year 2025” ai Wine Travel Awards di Londra, confermando il suo ruolo di leader non solo nella qualità, ma anche nella capacità di attrarre turismo e raccontare il territorio.

Il brand, già apparso in anteprima a Vinitaly e all’evento nazionale “Agricoltura è”, diventerà ora il simbolo ufficiale di eventi, campagne e prodotti che vogliono portare il nome Piemonte nel mondo. Presto, con l’approvazione del disciplinare d’uso, potranno fregiarsene anche ristoratori, negozi, consorzi, enti pubblici e produttori che condividono la visione di un Piemonte riconoscibile, coeso, orgoglioso delle sue radici.

“Non basta fare vino buono. Bisogna anche saperlo raccontare”, ha ricordato Bruno Ceretto. Ed è proprio da qui che il Piemonte riparte: da un racconto forte, autentico, identitario.

Da oggi, questo racconto ha un nome e un volto: Piemonte Is – Eccellenza Piemonte.

Chiara Vannini

IL TORINESE