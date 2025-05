Torino secondo il Sole 24 Ore non è una città per giovani. Ma si piazza meglio di Milano

L’ultimo report de Il Sole 24 Ore non è molto positivo per Torino. Il capoluogo piemontese non ottiene risultati brillanti nella classifica sulla qualità della vita per i giovani tra i 15 e i 34 anni, ma riesce comunque a posizionarsi meglio di Milano, che occupa l’ultima posizione. Un piccolo motivo di soddisfazione nella storica rivalità con la metropoli lombarda, che attrae più ricchezza ma si rivela poco accessibile per gli under 35 a causa dei costi elevati degli affitti e della vita in generale.

In realtà, tutti i grandi centri urbani faticano in questa analisi: Roma è ultima al 107° posto, Napoli al 104°, Milano al 101°, mentre Torino è 90ª, restando comunque nella parte bassa della classifica. La situazione occupazionale non è confortante: Torino è solo 63ª per occupazione giovanile, un risultato deludente se paragonato a Cuneo, che è settima. Se si guarda alla stabilità lavorativa, Milano offre le migliori garanzie con contratti a tempo indeterminato, mentre Torino si colloca al 57° posto. Anche il livello di soddisfazione dei giovani torinesi rispetto al proprio lavoro è piuttosto basso: la città è 52ª, ben lontana da realtà come Asti, che si posiziona al secondo posto a livello nazionale.

Ci sono però anche dati più positivi. Torino ottiene il 21° posto per imprenditoria giovanile, il 24° per percentuale di laureati e il 31° per l’offerta culturale e di spettacoli, dimostrando una certa vivacità in ambiti legati all’istruzione, all’iniziativa personale e alla cultura.

Dove invece la città soffre è nel comparto abitativo: il divario tra affitti in centro e in periferia la colloca all’80° posto, mentre per il costo medio degli affitti è addirittura al 99°. Poco incoraggianti anche i dati sulla partecipazione politica dei giovani, con un 92° posto per presenza di amministratori comunali under 40.

Infine, anche gli indicatori legati alla famiglia e alla sicurezza non sorridono al capoluogo piemontese. Torino è 93ª per età media al parto e 85ª per numero di matrimoni. La percezione di insicurezza è diffusa: molti giovani, dai 14 anni in su, dichiarano di non sentirsi al sicuro a camminare da soli nel proprio quartiere, facendo scivolare la città all’86° posto in Italia per questo indicatore.

IL TORINESE