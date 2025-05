“La meglio gioventù”: al Regio protagonisti due direttori e due direttrici d’orchestra giovani, talentuosi e pluripremiati

la Corte d’Onore di Palazzo Reale sarà lo scenario dei concerti promossi dal Teatro Regio di Torino nell’ambito della stagione attuale, intitolata “La meglio gioventù”, dal 2 al 24 luglio prossimo. I protagonisti di questi concerti estivi del Teatro Regio saranno quattro direttori d’orchestra giovani, talentuosi e pluripremiati, due direttrici e due direttori.

“Siamo un teatro aperto – hanno dichiarato Mathieu Jouvin, Sovrintendente del Regio e Cristiano Sandri, direttore artistico – e vogliamo favorire le collaborazioni. Siamo quindi felici di tornare a collaborare con i Musei Reali proponendo una rassegna estiva che sia piacevole e godibile durante le serate d’estate. Vogliamo l’opportunità a quattro giovani direttori d’orchestra, due uomini e due donne, per un discorso di parità, molto talentuosi e con un bagaglio importante d’esperienza alle spalle di emergere e farsi conoscere al meglio”.

Accanto ai quattro direttori d’orchestra figureranno cinque cantanti del Regio Ensemble e ottanta, fra ragazzi e ragazze, del nostro Coro di Voci Bianche istruito dal Maestro Ulisse Trabacchin. Con “La meglio gioventù in concerto” il Teatro Regio rinnovato l’impegno nel valorizzare le nuove generazioni artistiche, stimolando la curiosità del pubblico e invitandolo a lasciarsi sorprendere da nuove bacchette e da sguardi inediti sulla musica. Sono quelli di Matteo Dal Maso, torinese, classe 1998, Danila Grassi, pugliese, 32 anni; Sieva Borzak, 28 anni, di origini italo russe; Liubov Nosova, 32 anni, di San Pietroburgo, che saliranno sul podio invitando il pubblico a scoprire le bacchette del futuro.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 2 luglio, e si intitola “Sempre Verdi”, un omaggio travolgente a uno dei maggiori compositori del melodramma italiano. Verranno scelti i Cori e i brani sinfonici fra i più toccanti e amati dal pubblico internazionale. Il programma spazia dai titoli giovanili ai capolavori della maturità, offrendo un ritratto variegato del compositore. In scaletta troveremo pagi e tratte da “Un giorno di Regno”, “Nabucco”, “Luisa Miller”, “I Masnadieri”, “Stiffeglio”, “La battaglia di Legnano”, “Il trovatore”, “Macbeth”, “Ernani” e “La traviata”. Sul podio dell’Orchestra del Coro del Teatro Regio sale il torinese Matteo Dal Maso, il Coro è istruito da Ulisse Trabacchin, solisti cantanti del Regio Ensemble Siphokatsi Molteno e Janusz Nosek. L’appuntamento sarà replicato giovedì 3 luglio.

Le ragazze e i ragazzi del Coro del Teatro Regio saranno i protagonisti del concerto di lunedì 7 luglio, dal titolo “Girotondo”, guidati dal Maestro Claudio Fenoglio, direttore pianoforte, in un affascinante viaggio musicale tra secoli e continenti, attraverso culture e stili lontani tra loro, ma uniti per una sera dalla forza del cantare insieme. Il concerto spazia da Camille Saint-Saëns a Pëtr Il’ic Cajkovskij, da Arrigo Bolto a Leonard Bernstein, passando per Peter Maxwell Davies, Georges Biset, Puccini, Jean Avsil, Mauro Zuccante e John Rutter. Si tratta di un repertorio ricco e variegato che, oltre a emozionare il pubblico, rappresenta per i giovani cantori u ‘esperienza formativa preziosa: cantare in coro educa all’ascolto, alla disciplina, alla bellezza del fare musica in armonia con gli altri.

Mercoledì 9 e giovedì 10 luglio sono in programma due serata all’insegna dell’emozione pura, dove la musica a racconta gioie e seduzioni, drammi, passione e tormento . Con “Intermezzo” il Teatro Regio invita il pubblico a lasciarsi trasportare in un viaggio intenso e raffinato, in cui ogni brano è un frammento di vita, un’istantanea dell’animo umano. Sul podio la talentuosa Danila Grassi, prima donna a dirigere un’opera nella storia del Festival della Valle Itria, che guiderà l’Orchestra e il Coro del Regio accanto al soprano solista Albina Tonkikh, artista del Regio Ensemble, in un programma che alterna celebri intermezzi , brani sinfonici e cori tratti dal repertorio verista. Ricordiamo “La Gioconda” di Ponchielli, “I pagliacci” di Leoncavallo, “La Cavalleria Rusticana” di Mascagni, “Fedora” di Giordano fino ai grandi titoli pucciniani, tra cui “Le Villi”, “Manon Lescault”, “Turandot”, “Madama Butterfly”. Ogni pagina musicale può essere una carezza o un colpo al cuore.

Martedì 15 e mercoledì 16 luglio il Teatro Regio renderà omaggio a Mozart, straordinario talento capace di comporre capolavori a vent’anni, rivoluzionare l’Opera prima dei trenta e lasciare un’eredità immortale a soli 35 anni. Con le serate intitolate “I preferiti di Mozart”, il Regio rende omaggio a questo miracolo della musica, proponendo una selezione delle sue pagine più amate: “Ouverture – arie e danze” dal “Flauto Magico”, il “Don Giovanni”, “Le nozze di Figaro”, “Così fan tutte” e “Idomeneo”. Sul podio Sieva Borzak, che guiderà il Coro del Regio e gli artisti del Regio Ensemble, Albina Tonkikh, Siphokatsi Molteno, Daniel Umbelino, Janusz Nosek e Tyler Zimmerman, per una serata di humour e eleganza.

Mercoledì 23 e giovedì 24 luglio a essere protagoniste saranno le “Donne fatali”, le donne raccontate da Georges Bizet, che oscillano tra il ruolo di seduttrici magnetiche e figure materne e protettive, diventando protagoniste di storie dove il destino degli uomini si gioca sul filo della passione, del desiderio e dell’illusione. In “Donne fatali” l’Orchestra e il Coro del Regio saranno diretti da Liubov Nosova, e daranno voce a due tra le più celebri composizioni musicali del compositore francese, “L’Arlésienne”, con le sue suggestive musiche di scena trasformate in suite sinfoniche e “Carmen”, capolavoro dell’Opera ottocentesca, qui proposta nelle sue pagine orchestrali più iconiche. Si tratta di un programma di grande impatto emotivo che esplora l’universo femminile attraverso la forza evocativa della musica di Bizet, capace di dipingere con tratti intensi un’intera gamma di emozioni.

I concerti inizieranno tutti alle ore 21, ai possessori del biglietto è riservata l’apertura eccezionale del Giardino Ducale, a partire dalle ore 20, per una passeggiata serale e un aperitivo presso la caffetteria. Prenotazione: info@caffetteriareale.it. I concerti avranno luogo presso la Corte d’Onore di Palazzo Reale, piazzetta Reale 1.

Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro Regio, piazza Castello 215, a Torino, e online.

Telefono: 011 8815241242 – biglietteria@teatroregio.torino.it

Orari: da lunedì a sabato 0re 11-19 – domenica 15.30 – 16.30

Mara Martellotta

IL TORINESE