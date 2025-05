Corso Belgio: “2 aceri sono stati salvati”

“Abbattimenti, stavolta siamo riusciti a limitare i danni: Un albero con nido è stato comunque abbattuto: qualcuno è rimasto senza casa. La normativa che vieta gli abbattimenti in questo periodo”

Caro direttore, in corso Belgio, il programma dei tecnici comunali era di abbattere 7 alberi “ e se c’è qualche nido – hanno risposto – lo spostiamo “. E’ scientificamente risaputo, infatti, che gli uccelli che covano amano i traslochi con sottofondo di motoseghe, no? Al di là della cova, c’è ovviamente il fatto che un uccello (giovane o adulto) che ha perso il suo nido (ammesso anche che venga visto, tra le fronde, riconosciuto dagli addetti e spostato), non conosce il nuovo “indirizzo”… ma se anche fosse, aveva costruito il suo nido in un “posto” che aveva giudicato sicuro: cosa che certamente gli addetti al taglio non sono in grado di valutare. Inoltre se vengono spostati – ma anche solo toccati da mano umana – spesso i nidi vengono abbandonati dai genitori.

La mattinata di monitoraggio, difesa, tutela e documentazione del lavoro fatto dal personale sugli aceri (il giorno prima, appena avuto notizia dell’intervento, abbiamo chiesto esami e valutazioni che giustifichino gli abbattimenti ma non ci è ancora stata fornita, il Comune ha tempo 30 giorni per rispondere…) ha consentito al Comitato Salviamo gli alberi di corso Belgio un piccolo risultato: siamo riusciti a salvare dall’abbattimento 2 delle 7 piante .

Una di questi due, il n. 145 , però ha subito – invece di una potatura corretta – uno scempio vergognoso, con un taglio a raso (in una parte senza rami che andassero verso l’area di passaggio del tram; vedi il video sotto questo post ): questa ferita affaticherà molto l’albero, e può portarlo alla morte e una lenta agonia.

Il secondo, identificato dal n. 273 , su cui si è visto e sentito chiaramente un uccellino pigolante (quindi non in grado di spostarsi) è stato comunque potato e sono stati tolti anche rami vivi e vegeti (abbiamo documentazione fotografica) le cui foglie facevano ovviamente anche da protezione a pioggia e sole; speriamo che il piccolo sopravviva.

Per certo invece (e nonostante i tecnici fossero stati avvisati)è stato abbattuto uno degli alberi su cui avevamo visto e documentato la presenza di un altro nido: e sabato sera un colombaccio ( vedi foto allegata al post ), rimasto senza casa, volava disperato sugli alberi vicini al suo acero, il n. 444 , che ora non c’è più.

Siamo in periodo di nidificazione e anche per questo ci siamo opposti agli interventi di abbattimento e potatura di ieri (inoltre rimane sempre aperta la questione che non ci è stato concesso di fare valutazioni congiunte sullo stato dell’alberata nonostante la nostra richiesta al Sindaco e agli assessori; e ci domandiamo: perchè? se l’interesse è per il bene dei cittadini e delle piante, del verde urbano, quale ostacolo c’è ad una valutazione congiunta – anche se la decisione finale, per responsabilità amministrative e non solo, la deve prendere l’Assessorato – tanto più se l’esperto è pagato dal Comitato?).

Cogliamo l’occasione per ricordare le norme che tutti (e in primis gli Enti pubblici) dovrebbero rispettare , tra cui il Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino. Pensiamo sia utile che tutti le conoscano e le usino a difesa della Natura .

Nel riportarle, sottolineiamo che siamo perfettamente consapevoli della scala gerarchica delle responsabilità per quanto concerne i misfatti ai danni dei nostri alberi e parchi e della fauna selvatica. Rileviamo però che non noi, ma le norme, non fanno distinzioni e prevedono sanzioni per “chiunque”.

DM 10 MARZO 2020 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

“Criteri Ambientali Minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”,

Allegato 1 lettera E.c.11:

Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari. […]

Allegato 1 lettera E.c.9:

Le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell’area.

REGOLAMENTO N. 320 PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTÀ” DEL COMUNE DI TORINO

Art. 38 comma 8. L’opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l’adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

Art. 9 comma 13. È vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

LEGGE 157/1992 ART. 31 LETTERA O (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio)

È vietato a chiunque […] o) […] distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova.”

ARTT. 544 BIS E 544 TER CODICE PENALE (UCCISIONE DI ANIMALI /MALTRATTAMENTO DI ANIMALI)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità: (544 bis) cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni; (544 ter) cagiona una lesione ad un animale […] è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro (pena aumentata del 50% se ne consegue la morte dell’animale). Comitato Salviamo gli alberi di corso Belgio

