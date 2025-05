Mille runners per la Stracandiolo

PER LA RICERCA SUL CANCRO

Vincono Lorenzo Manganaro ed Elisa Viora, entrambi della Torino Road Runner. Raccolti 15 mila euro per l’Istituto di Candiolo – IRCCS

Candiolo, 25 maggio 2025 –Quasi mille runners hanno partecipato stamani alla 24/ma edizione della “Stracandiolo – Corri per la ricerca”, la gara podistica del calendario regionale Fidal e Uisp che da sempre sostiene la lotta contro il cancro. Come ogni anno, questo appuntamento che unisce sport e solidarietà si è svolto con partenza e arrivo all’Istituto di Candiolo – IRCCS, centro oncologico di eccellenza per la cura e la ricerca sul cancro riconosciuto a livello internazionale. L’intero ricavato delle iscrizioni è stato devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, organizzatrice in collaborazione con Torino City Marathon. Quest’anno sono stati raccolti circa 15 mila euro.

Nella parte competitiva, in campo maschile ha vinto Lorenzo Manganaro, della società podistica Torino Road Runner, in 26’53”. Vincitrice in campo femminile è stata Elisa Viora, anche lei della società podistica Torino Road Runner, che ha fatto registrare il tempo di 31’27”. La corsa, patrocinata dal Comune di Candiolo, è ormai un classico del podismo piemontese e si snoda su un percorso di 8,2 chilometri.

Commentando il successo dell’edizione 2025 della Stracandiolo – Corri per la Ricerca, il Direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Gianmarco Sala, ha affermato: “La Stracandiolo, evento storico, che accompagna da sempre lo sviluppo dell’Istituto di Candiolo, conferma il legame profondo e duraturo con il mondo del podismo e dello sport. Con la loro significativa presenza runners e appassionati sono vicini ai valori di Candiolo: cura, ricerca e generosità al servizio della comunità. Infatti, grazie al concreto aiuto di tanti amici la Fondazione può continuare a impegnarsi contro il cancro, attraverso il lavoro di 800 professionisti, fra medici, tecnici, ricercatori e infermieri”.

IL TORINESE