Aquatica Torino in finale play-off

L’Aquatica Torino scrive un capitolo storico nella pallanuoto femminile torinese: con la vittoria per 15 a 9 sul Castel Volturno nella semifinale di ritorno, le ragazze piemontesi conquistano per la prima volta l’accesso alla finale playoff per la promozione in Serie A1.

“Partita subito in salita con un 3 a 0 per il Volturno, che però ci dà la carica con un secco 7 a 1 di parziale a nostro favore nel secondo quarto,” ha commentato a fine gara coach Gigiaro.

“Abbiamo mantenuto il vantaggio fino al 15 a 9 finale. Volevamo a tutti i costi questa vittoria, per evitare la bella in casa loro. Complimenti alle ragazze, hanno conquistato questa finale mettendo tutto: anima, testa e cuore.

Adesso qualche giorno di riposo, poi una settimana per prepararci alla sfida contro Locatelli Genova. Nella regular season ci hanno battuto, ma oggi conosciamo il nostro valore. Daremo tutto per provare a realizzare un sogno.”

Ora l’Aquatica si giocherà il tutto per tutto contro la Locatelli Genova, formazione esperta e temibile, già vincente nei confronti diretti in stagione regolare.

Marcatori Aquatica Torino

Foresta 4

Dimitrova 3

Llacja 3

Mascari 2

D’Amico, Ciccione, Fasolo 1

FOTO Alessandro Tadiotto | Aquatica Torino

IL TORINESE