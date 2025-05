Salesiani in festa per Maria Ausiliatrice il 24 maggio

Famiglia salesiana in festa, a Valdocco e al Colle don Bosco, per la solennità di Maria Ausiliatrice sabato 24 maggio. È una festività molto importante per la Famiglia salesiana che considera Maria Ausiliatrice sua protettrice e madre. Viene celebrata in particolare a Valdocco, presso la Basilica di Maria Ausiliatrice, e nelle terre dove nacque Don Bosco, sulle colline di Castelnuovo d’Asti. La Basilica torinese è il cuore delle celebrazioni con numerose Messe e la tradizionale processione con la statua della Madonna alle ore 20,30 che si snoda come ogni anno per le vie attorno al Santuario. Da piazza Maria Ausiliatrice si prenderà il controviale di corso Regina Margherita, corso Principe Oddone, strada del Fortino, via Cigna e ritorno su corso Regina e piazza Maria Ausiliatrice. Nella Basilica torinese, dove sono sepolti Don Bosco e altre figure sante salesiane, si trova il maestoso quadro che rappresenta la Madonna Ausiliatrice che con lo scettro del comando e con il Bambino in braccio è circondata dagli Apostoli ed Evangelisti ed è sospesa su una nuvola. Sabato 24 maggio alle ore 11 il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, presiederà la Messa. Alle 15 si terrà la benedizione dei ragazzi con Don Hector Gabriel Romero a cui seguiranno altre funzioni religiose alle 17 e alle 18,30. Alle 20,30 la processione. Diretta Tv su Rete 7 (canale 13 del digitale terrestre) e su TelePace. La diretta web sarà su Facebook (pagina “Il cortile del Valdocco”). fr

