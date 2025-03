Indagati 39 attivisti per il blocco al Meisino

39 attivisti sono indagati per violenza privata aggravata e danneggiamento per aver bloccato i lavori del Centro per l’educazione sportiva e ambientale del Comune di Torino nel Parco del Meisino. Gli indagati da mesi si oppongono alla realizzazione del Centro all’interno del parco. Sono stati loro contestati 14 episodi durante i quali hanno fermato le maestranze e sono state danneggiate le recinzioni.

IL TORINESE