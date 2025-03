Conferenza sull’antisemitismo “censurata” mentre i pro Pal manifestano fuori dal Campus

La conferenza contro l’antisemitismo che si sarebbe dovuta tenere questo pomeriggio all’Universita’ di Torino, presso il Campus Einaudi, promossa dalle associazioni ebraiche è saltata per motivi burocratici (tipo procedure non complete per l’uso della sala, dicono i promotori) mentre i pro Pal manifestano in forze all’esterno contro chi sostiene il “genocidio”. I rappresentanti delle organizzazioni ebraiche censurati fanno notare che sul volantino della loro conferenza saltata i pro Pal hanno aggiunto alcuni triangoli rovesciati, “simbolo di Hamas, usato per segnalare obiettivi militari da colpire”.

