Ricca e Adduce (Lega): “Garantiti ristori ai commercianti colpiti da lavori Linea 1 e Tenda”

Torino, 25 Feb – Un milione di euro di ristori alle attività interessate dagli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dell’opera strategica “Raddoppio stradale del Tunnel Tenda” e della “Metropolitana automatica Collegno-Cascine Vica”. E’ questa la sostanza dell’emendamento presentato oggi dal gruppo della Lega in Consiglio Regionale con il quale si prevede uno stanziamento di risorse a sostegno degli operatori del commercio da parte della Regione Piemonte. Per il capogruppo leghista, Fabrizio Ricca, “l’approvazione di questo emendamento è una risposta forte e decisa a favore delle attività commerciali che hanno subito danni collaterali a causa dei cantieri in corso. La Lega ha voluto dare un segnale forte alle imprese locali, garantendo loro ristori concreti che restituiranno dignità e speranza a chi ha visto compromesso il proprio lavoro. Non si tratta soltanto di una misura economica, ma di un atto di giustizia e nei confronti di quanti, ogni giorno, contribuiscono al benessere e alla crescita del nostro territorio. Con questo provvedimento la Regione Piemonte dà una risposta concreta alle difficoltà dei cittadini, mostrando un impegno nel presente con l’intento di garantite un futuro alle nostre imprese e alla nostra economia.”

Il Segretario e Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Rivoli, Laura Adduce, dichiara: “Esprimo un sentito ringraziamento al Consiglio Regionale del Piemonte per aver dato ascolto e attenzione alle istanze del nostro territorio. L’approvazione dell’emendamento che darà ristoro alle attività commerciali danneggiate dai cantieri della metropolitana rappresenta una risposta concreta e tempestiva alle difficoltà che molte imprese locali hanno dovuto affrontare in questo periodo. E’ un atto di giustizia, ma soprattutto un chiaro segno di vicinanza e sostegno alle realtà che ogni giorno danno il proprio contributo alla crescita economica e sociale della nostra regione. La Lega ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel favorire lo sviluppo e la resilienza delle nostre comunità.”

IL TORINESE