Juventus -Stoccarda 0-1: brutta partita dei bianconeri

Stoccarda batte Juventus 1-0 con il gol di El Bilal Touré al 92′. I bianconeri hanno giocato in 10 dopo l’espulsione di Perin che in campo ha dimostrato di essere brillante in più di un’occasione rispetto alla sua squadra priva di personalità. Il fischio finale delll’arbitro Eskas arriva dopo otto minuti di recupero e segna la sconfitta di una Juve incolore. Nella foto i tifosi tedeschi in piazza San Carlo.

IL TORINESE