Incidente in moto, muore medico dell’ospedale

Lutto nel mondo della sanità novarese. È morto a 47 anni, in un incidente stradale Ezio Storelli, medico specialista in anestesia e rianimazione, esperto in Terapia del dolore. Era milanese ma per anni aveva lavorato a Novara. L’incidente si è verificato mentre era in sella alla sua moto e stava rientrando ad Arese dove abitava.

