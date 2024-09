I 25 anni della Croce Rossa di Mathi

(Facebook) – Sono continuati i festeggiamenti dei 25 anni della sede di Mathi con l’inaugurazione dei nuovi locali adibiti per lo sportello antiviolenza donne “insieme per te”

Il corteo verso la chiesa e’ stato accompagnato dalla banda musicale di Mathi “principessa Iolanda” per la celebrazione della Santa Messa , sono poi seguiti i discorsi delle autorità per concludere col pranzo e la lotteria a premi .

Si ringraziano tutti i partecipanti, tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima festa.

Un particolare ringraziamento va ai volontari che nonostante i festeggiamenti hanno mantenuto attive le tre postazioni disponibili per il 118, il servizio dialisi , e i trasporti che sono stati richiesti per svariate dimissioni. Festeggiare con la popolazione significa anche questo , saper esserci per il bisogno della popolazione, in ogni occasione anche quando la popolazione si riunisce per celebrare momenti così importanti.

#25annisedecridimathi

#sportelloantiviolenzadonneinsiemeperte

#OvunquePerChiunque

#CriUnItaliaCheAiuta

IL TORINESE