Maltempo , chiuso il sottopasso Donat Cattin

Resterà chiuso fino a domani il sottopasso Donat Cattin per consentire i necessari lavori di pulizia dopo l’allagamento provocato delle forti piogge del primo pomeriggio. Domani mattina il sottopasso riaprirà lungo la carreggiata tra via Borgaro e via Livorno e in direzione Baldissera mentre resterà ancora chiusa la carreggiata tra corso Potenza e via Borgaro che sarà interessata da lavori di riparazione del manto stradale

