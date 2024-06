Dirigente di polizia travolto e ucciso da un’auto

È morto tragicamente a Taranto Michele Viola, dirigente di Polizia che dal 2001 al 2007 era stato in servizio in Piemonte alla Questura di Biella. Oggi svolgeva il ruolo di capo di gabinetto della Questura di Taranto. Aveva 52 anni ed è deceduto a causa di un’incidente stradale sulla statale 172 tra Taranto e Martina Franca. Mentre era sulla sua bici è stato investito da un’auto, per cause ancora da accertare. Lutto tra nel mondo della polizia piemontese dove era molto conosciuto.

