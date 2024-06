Uomo investito e decapitato da un camion

Stava facendo delle pulizie per strada quando un uomo di 89 anni è stato investito e ucciso da un autoarticolato a Pontestura, in provincia di Alessandria. L’anziano era stato impiegato di una azienda chimica in pensione e viveva a Torino. È stato investito a pochi metri da casa sua. Una fine orribile: nell’impatto è stato decapitato.

