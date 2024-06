Auto in bilico sul burrone: salvati due turisti che hanno rischiato la vita

Poteva finire in una tragedia ma i vigili del fuoco del distaccamento di Pinerolo sono intervenuti a Perrero, in Val Germanasca, sulla strada sterrata vicino al lago Lauson a 2000 metri. Qui due turisti svizzeri erano in pericolo su un fuoristrada in bilico con le ruote nel dirupo. Gli occupanti sono stati messi in salvo e sono state attuate le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo recuperato e riposizionato sulla strada.

IL TORINESE