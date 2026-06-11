Ex Martoglio Giaveno, un nuovo parcheggio

Con la consegna ufficiale dell’area ex Martoglio di via Coazze, entra finalmente nella fase operativa uno degli interventi più rilevanti per la riqualificazione urbana e la vivibilità del centro di Giaveno: la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con circa 90 posti auto, destinato a dare una risposta concreta alla storica carenza di sosta nella zona centrale della città.

Si tratta di un risultato che nasce da un percorso avviato molti anni fa e che, nelle passate amministrazioni, non era riuscito a trovare concreta attuazione a causa di diversi intoppi e rallentamenti di natura politica. Con l’insediamento della nuova maggioranza guidata dal Sindaco Stefano Olocco, l’Amministrazione ha invece impresso una decisa accelerazione al progetto, affrontando e superando le criticità che ne avevano finora impedito la realizzazione. L’intervento affonda le proprie radici in un preciso indirizzo politico e amministrativo orientato alla riqualificazione urbana e al miglioramento della mobilità cittadina. L’iter ha infatti ricevuto il via libera definitivo del Consiglio comunale nella seduta dell’11 dicembre 2024, quando è stata approvata la trasformazione urbanistica dell’area di via Coazze e del più ampio assetto connesso allo spostamento del terminal autobus e alle opere pubbliche collegate.

«Da quando son diventato Sindaco mi sono messo subito al lavoro perché quell’indirizzo politico messo nero su bianco anche sul programma elettorale si trasformasse in un risultato concreto e visibile, e infatti l’11 dicembre 2024 il Consiglio comunale ha approvato un passaggio decisivo per il futuro di quest’area e per l’assetto complessivo della città», dichiara il Sindaco Olocco.

Il progetto consente di liberare il centro urbano dalla presenza del terminal e della sosta degli autobus, trasferendo tali funzioni in via Torino, con un beneficio diretto sul piano della viabilità, della sicurezza urbana e della qualità ambientale. Meno mezzi pesanti nel cuore della città significa infatti meno rumore, meno emissioni e una migliore vivibilità per i residenti, per le attività economiche e per chi frequenta ogni giorno il centro storico.

«Non stiamo parlando soltanto di nuovi parcheggi. Stiamo parlando di una scelta politica chiara: migliorare l’accessibilità del centro, sostenere il commercio locale e restituire qualità urbana a un’area strategica della città. È una risposta attesa da anni da cittadini e operatori economici, e oggi possiamo dire che quella risposta sta prendendo forma», aggiunge Olocco.

Dal punto di vista operativo, il cronoprogramma trasmesso al Comune prevede l’avvio dei lavori nelle prossime settimane, con fasi successive che comprendono delimitazione degli stalli, demolizioni preliminari, bonifica della cisterna esistente, sistemazioni esterne, aree verdi, rampa pedonale, segnaletica e completamento finale delle opere entro la fine della stagione autunnale, salvo eventuali criticità tecniche nelle fasi intermedie.

Accanto al parcheggio, il progetto prevede inoltre il recupero della palazzina adiacente, che sarà oggetto di una successiva fase di studio, progettazione e lavori per ospitare nuovi spazi polifunzionali con finalità sociali, culturali e associative. Un tassello che rafforza ulteriormente il valore pubblico dell’intervento, pensato non solo per la mobilità ma anche per la vita comunitaria, per i giovani e per il tessuto associativo cittadino.

«Questo intervento era un impegno preso con i cittadini e i residenti della zona ed è stato portato avanti con determinazione, perché crediamo che amministrare significhi mantenere gli impegni e trasformare le promesse in opere. Oggi Giaveno compie un passo concreto verso una città più vivibile», conclude Olocco

IL TORINESE