Donna lascia l’auto e si getta nella Dora. Recuperato il corpo

Una donna ha abbandonato l’auto con la portiera aperta, ha preso una scaletta per scavalcare il parapetto e si è lanciata nella Dora in corso Umbria a Torino. Per le ricerche del corpo si era alzato in volo stamane l’elicottero dei vigili del fuoco. Secondo gli investigatori si è trattato di un gesto volontario.

