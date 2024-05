Un weekend dedicato al “Festival del Cicloturismo d’alta quota”

“Alpi Bike Experience”

A Luserna San Giovanni, un “veloce”

Sabato 1 e domenica 2 giugno

Luserna San Giovanni (Torino)

Due giorni dedicati alla “bici in montagna”, con 20 talk, escursioni, 30 espositori, 8 workshop e “pista bimbi”. Nato nel 2023 per volontà di “Torino Bike Experience”, sarà l’Area fieristico – sportiva di Luserna San Giovanni (Centro sportivo, Località Bersaglio) ad ospitare, sabato 1 e domenica 2 giugno (dalle 11 alle 18), “Alpi Bike Experience”, l’appuntamento dedicato al “cicloturismo in montagna” e alle attività in “mtb” e “bike e gravel” (bicicletta adatta ai più vari stili di guida). Organizzato, quest’anno, in collaborazione con “Upslowtour” e il supporto dell’“Unione Montana Pinerolese” e di “Turismo Torino e Provincia”, “l’idea – dicono gli organizzatori – è quella di promuovere e far conoscere, parlando sia a un pubblico di appassionati sia a curiosi e neofiti d’ogni età, il cicloturismo in montagna e in alta quota”. Ampi gli spazi, il Festival si distribuisce su un’area di circa 20mila metri quadrati (10mila dedicati all’esposizione e 10mila previsti per ben tre piste) immersi nel verde dell’Area fieristico – sportiva, da dove partono alcuni degli itinerari tracciati da “Upslowtour”. E saranno proprio le escursioni e le attività in bicicletta il “cuore” pulsante dell’iniziativa.

“Alpi Bike – spiega Alessandro Ippolito, il curatore – vuole essere un Festival atto a promuovere il cicloturismo sulle Alpi, fornendo informazioni preziose sulle attività, itinerari e progetti sul territorio montano e premontano. Per questo, abbiamo deciso di mettere al centro proprio le escursioni e la guida della bicicletta per tutte le età perché il cicloturismo in montagna necessita di basi tecniche per poterlo affrontare in piena sicurezza”. “L’iniziativa – continua Ippolito – raccoglie, poi, testimonianze di grandi sportivi, cicloturisti e biker che parleranno delle loro esperienze. Abbiamo invitato anche ‘biomeccanici’ e ‘nutrizionisti’ per fornire utili consigli”.

Il cartellone della due giorni, dunque, prevede anche interessanti e utili “workshop”, durante i quali i partecipanti potranno approfondire i più svariati argomenti, dalla “meccanica di emergenza” ai consigli sull’utilizzo delle “e-bike”, da come preparare il bagaglio per un’escursione al come affrontare, nella maniera corretta, i sentieri di montagna.

Ben 20 i “talk”, con ospiti illustri dal mondo delle due ruote. Confermata la presenza dell’eporediese (classe ’81) Paola Gianotti (sabato 1 giugno, ore 15,30 con il suo libro “I viaggi di un’ultracyclist”), del giornalista e scrittore Beppe Conti (che presenta, sempre sabato 1 giugno, ore 17, il suo libro “Il giallo del Tour”) e del nolese, classe ’40, ex-ciclista professionista dal ’61 al ’71 e oggi il più anziano vincitore del Giro d’Italia vivente, dopo la scomparsa di Vittorio Adorni, Franco Balmamion, che, ancora sabato alle 16,30, racconterà “La mia doppietta in maglia rosa”.

Importante novità di quest’anno è data dalle caratteristiche della nuova sede di Luserna San Giovanni, che a sua volta traina altre interessanti novità. Ad iniziare dall’“Area test-pista”, tutta nel verde, adiacente all’“Area Expo” e che resterà aperta per tutto il weekend dalle 11 alle 17 (casco obbligatorio).

E che dire dell’ “Area Junior”? Un percorso appositamente creato dai tecnici di ciclismo dedicato ai “giovani bikers” dai 6 anni in su, per la guida in sicurezza della “mtb”. Qui potranno divertirsi con le loro biciclette o utilizzare quelle messe a disposizione dal Festival.

Il Tracciato “mtb” e “e-mtb” è stato invece creato in collaborazione con la “Orsi Trail Crew” e gli istruttori di “mtb” nazionali: la pista si snoda tra le piante su una superficie di quasi 3000 metri quadrati, con passaggi tecnici, ostacoli e strutture create per potersi divertire in sella e provare “mtb” ed “e-bike” messe a disposizione dagli espositori.

Anche il “tracciato gravel” ed “e- bike”, infine, è un percorso per provare le bici messe sempre a disposizione dagli espositori e per farsi consigliare dagli esperti la “posizione in sella” più corretta.

Altra importante novità per gli amanti del cicloturismo, il “Campo Base Ferrino”, un’ampia esposizione di tende, attrezzature e accessori per viaggi e cicloturismo. Inoltre, saranno disponibili camper e “tende da tetto” per le prossime avventure on the road.

Altra new entry, proprio lo “spazio camper e tende” per accogliere cicloviaggiatori e cicloturisti (10 euro a notte comprensivo di corrente elettrica e carico+scarico con prenotazione obbligatoria; in alternativa, “spazio tende gratuito” fino a esaurimento spazi, con wc, ma senza docce).

Sabato sera si chiuderà con il “Bike Party” (dalle 19) con giochi in bicicletta, premi messi a disposizione dagli espositori e dai partner del Festival. Prevista musica, cibo e birra artigianale.

Per info: www.alpibike.it

