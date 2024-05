“Come El Kann pe li Agnelli” di Adriano Marenco, l’Italia tra dramma e ironia

Il nome Agnelli. La storia va avanti e, come va avanti, sparisce il nome. Agnelli. Sparisce l’operaio e con lui va sparendo il nome

Come El kann pe li Agnelli è il titolo di una delle nuove drammaturgie di Adriano Marenco. Fa parte di un trittico di Memoriali sulla storia d’Italia del ‘900. Adriano Marenco vuole riportare alla luce con questi tre memoriali la storia dell’Italia economica e politica da inizio ‘900 al G8 di Genova. Una storia a volte grottesca, a volte poetica, a volte ammantata da una stralunata ironia. Ma soprattutto una storia che è sempre dramma. E come tale va anche interpretata. Questi 3 memoriali sono essenzialmente 3 atti politici. In un qualche modo è la storia di un Italia sempre sacrificata, in un sacrificio rituale in onore dello status quo. Una storia di simulacri da adorare, abbattere o incolpare. “Come El kann pe li Agnelli” è pubblicato da Edizioni Progetto Cultura nella collana teatrale Scena Muta ed è disponibile nelle librerie da inizio maggio.

Il secondo memoriale è “UnoaZeroperNoi – Sandra C”, Il G8 e la lotta no-global di Genova visto attraverso la figura di Cassandra. Il secondo atto politico è: La verità. Il terzo memoriale è “Il senno di Osvaldo- Giangiacomo Feltrinelli tra utopia e paranoia”, la storia di Giangiacomo Feltrinelli che unisce in sé il grande editore e la lotta armata degli anni ’70. Il terzo atto politico è: Gli Anni di Piombo.

Il Primo Memoriale riguarda la storia della famiglia Agnelli. Il primo atto politico è l’industria.

“Come el Kann pe li Agnelli” narra le vicende della famiglia Agnelli, i più grandi industriali italiani, e poi degli Elkann. I protagonisti della saga degli Agnelli sono visti attraverso la lente deformante del grottesco, dell’ironia, della comicità e persino della commozione, per tirare fuori dalla macchina dell’industria la maggior parte di verità umana possibile. Attraverso l’economia, i drammi, le divisioni, gli affetti, la cronaca italiana ed internazionale questo testo cerca qualcosa di profondo, dove storia privata e personale si leghino per creare la Storia oltre la storia. I personaggi sono in una caverna, simile ad un caveau, una specie di limbo, un aldilà della grande finanza. Non c’è un ordine strettamente cronologico degli eventi. Vivi e morti si mischiano, si parlano in un eterno presente dove tutto è già accaduto, deve accadere e accadrà. La drammaturgia gira intorno a Gianni e Lapo, ma anche a Virginia Bourbon del Monte, Giovanni Senior, Umberto, Kissinger, Edoardo, Giovannino, Margherita, Marella e Giorgio, il fratello internato di Gianni, morto in una clinica psichiatrica in Svizzera. Si arriva alla finanza contemporanea con il fantasma di Marchionne, alle lotte per l’eredità e al funerale al grande assente, l’operaio. È anche la storia di un nome che va scomparendo e quella della genealogia del potere, Come El kann pe li Agnelli è un affresco che mostra anche il cuore privato, nel cuore nero dell’alta finanza.

Fernando Mastropasqua, autore della prefazione, scrive: “Come El kann pe li Agnelli”. Non è un semplice testo drammaturgico, è un vortice, un meraviglioso turbine, che avvolge la mente del lettore e la spinge a visioni inaudite. Senza pause, senza scampo. Una giostra di invenzioni che usa tutte le tecniche teatrali per snodare e snidare le storture della storia, della politica, dell’economia. Una perfetta sintesi del procedimento mi pare che sia nella battuta: “Questo capitalismo che cresce dentro di noi fino a mangiarci dentro. A farci cattivi o morti”. Profezia del finale senza speranza dove un agnello divora l’altro.

