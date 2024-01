Muore a 47 anni in carcere mentre sta scontando la pena per l’uccisione di suo padre

È morto in carcere a Ivrea Andrea Pagani Pratis, 47 anni, che stava scontando la condanna a diciotto anni per avere ucciso il padre il 29 settembre del 2019 in provincia di Alessandria a Casalnoceto. La morte è molto probabile sia dovuta a cause naturali, ma sarà l’autopsia a stabilirlo.

IL TORINESE