Natale sfortunato per il ladro: trova solo 70 centesimi in cassa e viene arrestato

Un ladro marocchino di 27 anni ha forzato la finestra del bagno è entrato nel negozio di Antonio Marras in via Lagrange ma ha trovato solo 70 centesimi nella cassa. Uscito dal negozio, si è recato in un palazzo di via Maria Vittoria 4, dove ha derubato la casa del custode sottraendo un portafogli con denaro e carte di pagamento. Alla fine i carabinieri sono intervenuti trovando il ladro su un balcone di una casa vicina e lo hanno arrestato.

IL TORINESE