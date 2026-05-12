“Superbonus 110%”: truffa aggravata. Coinvolti due architetti di Torino

Individuata società edile del capoluogo piemontese che avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti a fronte di lavori di efficientamento energetico ( “Ecobonus”) e di riduzione del rischio sismico (“Sismabonus”) risultati mai effettuati.

La Guardia di finanza di Torino, coordinata dallalocale Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino con riferimento a disponibilità per circa € 7 milioni, corrispondenti al profitto illecito derivante dall’indebito utilizzo di crediti d’imposta fittizi, generati attraverso condotte fraudolente in materia di “Superbonus 110%” (agevolazione introdotta, come noto, nell’ambito delle misure emergenziali di rilancio dell’economia postCOVID-19).

Al centro delle vicende che hanno portato all’adozione del provvedimento cautelare – approfondite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria e (inizialmente) dalla Sezione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza presso la Procura della Repubblica di Torino– vi è una società edile del capoluogo piemontese, la quale – in ipotesi di accusa – avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti a fronte di lavori di efficientamento energetico (c.d. “Ecobonus”) e di riduzione del rischio sismico (c.d. “Sismabonus”) su un condominio torinese risultati in realtà mai effettuati. Ciò grazie all’utilizzo di false attestazioni e asseverazioni sottoscritte da professionisti riconducibili alla medesima società, che ha così potuto disporre di crediti per interventi energetici e sismici non eseguiti.

Le responsabilità per gli illeciti rilevati riguardano l’amministratore di fatto della società coinvolta e 4 professionisti (due architetti di Torino, un ingegnere di Milano e un commercialista di Napoli Nord), incaricati, a seconda dei ruoli, degli adempimenti connessi alla pratica edilizia per il beneficio del “Superbonus 110%”, del rilascio delle occorrenti asseverazioni, della progettazione e della direzione dei lavori nonché degli adempimenti fiscali e del rilascio del “visto di conformità”. Nei confronti di costoro – fatta salva la presunzione di innocenza delle persone sottoposte a indagini nonché la loro possibilità di far valere, in ogni fase del procedimento, l’estraneità ai reati per cui si procede – sono a vario titolo contestati i delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. Contestualmente, alla società edile vengono contestate le correlative responsabilità dipendenti dai citati reati commessi a suo vantaggio.

Gli approfondimenti investigativi svolti hanno consentito di rilevare, innanzitutto su basi documentali, come i soggetti responsabili abbiano prospettato ai condomini del complesso immobiliare torinese l’esecuzione di interventi edilizi “a costo zero” (mediante sconto in fattura e cessione alla società del credito da “Superbonus 110%”), inducendoli a stipulare un contratto di appalto per lavori da concludersi entro il 31 dicembre 2023.

La mancata effettuazione dei lavori pattuiti nei termini previsti e i successivi tentativi di porvi rimedio, con l’incremento sproporzionato dell’importo complessivo delle opere, hanno poi indotto il condominio interessato ad assumere apposite iniziative di carattere giudiziario.

Nonostante la mancata esecuzione dei lavori, la società edile ha comunque emesso le relative fatture nei confronti del condominio, al fine di indurre in errore l’Agenzia delle entrate circa la spettanza di crediti fiscali per quasi € 7 milioni.

Le condotte contestate sono state rese possibili anche grazie al concorso dei professionisti indagati, mediante:

le false asseverazioni circa l’avvenuta esecuzione dei lavori, attraverso le quali la società ha potuto costituire, su base meramente cartolare, i presupposti per la fraudolenta generazione e attribuzione dei crediti di imposta;

il mendace visto di conformità sui presupposti che danno diritto all’agevolazione fiscale e la trasmissione all’Agenzia delle entrate della documentazione necessaria per il riconoscimento del contributo da “Superbonus 110%” sotto forma di “sconto in fattura”.

I crediti di imposta fittizi così generati, una volta entrati nel patrimonio della società, sono stati in parte ceduti a terzi e in parte sono rimasti nella sua disponibilità, per la successiva cessione o per l’utilizzo in compensazione con le imposte dovute.

Su tali basi, su richiesta della Procura della Repubblica di Torino, il competente Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale ha disposto ilsequestro preventivo, anche per equivalente, di beni della società (con prioritario riferimento ai crediti di imposta ancora nella sua disponibilità) e degli indagati per circa € 7 milioni complessivi, quale profitto dei reati contestati.

L’esecuzione del provvedimento è stata curata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, che ha provveduto alla tempestiva e accurata ricostruzione dei crediti d’imposta ancora nella disponibilità della società coinvolta, in efficace raccordo con i preposti Uffici dell’Agenzia delle entrate.

Si è pervenuti in tal modo alla sottoposizione a vincolo cautelare di crediti d’imposta per un importo pari all’intero profitto illecito contestato.

L’attività in argomento rientra nelle funzioni assicurate dalla Guardia di finanza quale Forza di polizia specializzata nel contrasto delle frodi volte al conseguimento di erogazioni pubbliche, ivi incluso l’insidioso utilizzo abusivo delle agevolazioni emergenziali, idoneo a incidere in termini fortemente negativi sui livelli di spesa pubblica.

IL TORINESE