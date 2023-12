SALUTI DA TORINO: ecco la nuova linea di local-merchandising

Mole, giandujotti, torèt e bon. / Via Po, portici, caffè e bon. / Bagna càuda, tajarin, bonèt e bon.

Sono solo alcuni dei nomi più usati dai torinesi e che caratterizzano la città di Torino. Da oggi grazie alla collezione “SALUTI DA QUI” sono diventati il claim della nuova linea di local-merchandising declinata in “SALUTI DA TORINO” voluta da Turismo Torino e Provincia in collaborazione con l’azienda Spritz di Ivrea. Saluti da qui è un contenitore di aria leggera, risate luminose e passione per il territorio che viene abitato con il desiderio di dare valore al senso di appartenenza di un luogo, rendendolo protagonista di ogni oggetto: shopper / t-shirt /felpa / beauty / block notes / borraccia / matita / mug / ombrello / poster.

I materiali realizzati sono ecosostenibili: il cotone utilizzato per shopper e beauty è 100% cotone organico con certificazione GOTS®. Le t-shirt sono certificate Peta vegan e Ocs (Organic Content Standard). Il tema della sostenibilità è centrale in ogni oggetto realizzato.

Gli articoli sono in vendita presso l’Ufficio del Turismo di piazza Castello e sul sito www.salutidaqui.it

