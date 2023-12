L’autista non tira il freno, bus si schianta contro cancello: 5 feriti

L’autista dell’autobus di Cavourese in servizio in collina a San Vito non ha tirato il freno a mano e il mezzo è finito contro un cancello: sono cinque i passeggeri feriti lievemente portati al Cto. Il conducente era sceso alla fermata per verificare il funzionamento delle porte, ma si è dimenticato di inserire il freno a mano. Il bus in pendenza si è mosso fino a schiantarsi contro il cancello di una casa.

(foto archivio)

IL TORINESE