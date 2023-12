Champions League Chiusa la fase a gironi

Atletico Madrid -Lazio 2-0

Newcastle -Milan 1-2

La Lazio perde contro l’Atletico ma era già qualificata agli ottavi di Champions mentre il Milan ha vinto ma passa il Paris Saint Germain come secondo per la miglior differenza reti.i Rossoneri giocheranno in Europa League essendo arrivati terzi nel girone.

Si è così conclusa la fase a gironi della Champions League 2023/24. Le otto squadre che hanno vinto i rispettivi raggruppamenti sono Teste di serie e sfideranno quelle che hanno concluso il girone al secondo posto: ricordiamo che Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2023/24 si svolgerà lunedì 18 dicembre a mezzogiorno.

Teste di serie

Bayern Monaco

Arsenal

Real Madrid

Real Sociedad

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Manchester City

Barcellona

Non teste di serie

FC Copenhagen

PSV Eindhoven

Napoli

Inter

Lazio

Paris Saint-Germain

RB Lipsia

Porto

l’Italia è l’unica nazione che ha ancora 7 squadre nelle coppe europee.

Enzo Grassano

IL TORINESE