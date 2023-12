Frosinone-Torino 0-0: un buon punto

15esima giornata serie A

È un buon punto quello conquistato dal Toro di Juric sul difficile campo del Frosinone, ottimamente allenato dal mister Di Francesco.

La classifica è corta:otto squadre nello spazio di cinque punti.I granata sono undicesimi a 5 punti dalla zona Champions League ed a 4 dall’Europa Conference League.

Mancano quattro gare alla fine del girone d’andata:ora il Toro ospiterà, consecutivamente,Empoli ed Udinese,in casa,poi trasferta a Firenze contro i Viola di Italiano e chiuderà,sempre in casa contro il Napoli dell’ex Mazzarri.

Con 8/10 punti in queste quattro partite il Toro farà il salto di qualità che gli consentirà di qualificarsi in Europa ed affrontare il girone di ritorno con più consapevolezza nei propri mezzi,anche con un occhio di riguardo verso il mercato di gennaio che dovrà portare uno o due giocatori utili alla causa granata e cercando di vendere quei calciatori non più utili al progetto torinista.

Enzo Grassano

IL TORINESE