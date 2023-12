Derubato del portafoglio: i parenti inseguono il ladro e lo prendono a botte

Un uomo di origine peruviana era in un locale di Novara insieme ai suoi famigliari, e si è accorto dello scippo del portafogli quando è andato alla cassa per pagare il conto. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, una volta individuato il responsabile, la vittima e alcuni famigliari sono usciti, hanno visto il ladro salire su una macchina e l’hanno fermato, inveendo e iniziando ad aggredirlo. Sono giunti sul posto gli agenti della squadra mobile che si sono trovati nel bel mezzo di una lite tra la famiglia della vittima e il “furfante”. Il presunto ladro, un cittadino marocchino, è stato arrestato come possibile responsabile del reato di rapina impropria. Aveva un bancomat della vittima nascosto sotto la maglietta.

