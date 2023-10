Ambrogio (Fdi): “Lo Russo e Gtt superino la figuraccia del carnet Multicity”

COME A ROMA, ANCHE NELLA PRIMA CAPITALE D’ITALIA ANNUALE UNDER 19 A 50 €!

“Perché non replicare l’iniziativa di Roma e Atac, che prevede per i residenti under 19 la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento annuale al costo forfettario di 50 euro, anche a Torino, prima Capitale d’Italia?”. A chiederlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia. “I numeri registrati a Roma – continua la Ambrogio – dimostrano quanto sia una proposta fattibile e, soprattutto, economicamente sostenibile: sono state, infatti, decine e decine di migliaia le richieste di sottoscrizione, il 70% delle quali legate a nuovi utenti. Lo Russo e Gtt, da sempre impegnati, almeno

a parole, nel sostenere la diffusione del tpl anche in ottica green, dimostrino buonsenso e vicinanza ai giovani e alle loro famiglie: agevolare la mobilità dei giovani in città significa anche veicolare

al meglio l’immagine di una mobilità pubblica amica dell’ambiente e vicina alle esigenze dei cittadini. Un’iniziativa di questo tipo aiuterebbe, tra l’altro, a superare la figuraccia del carnet multicity digitale!

