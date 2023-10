Barriera di Milano, Villaretto e Falchera più collegate tra loro, con il centro e con i comuni della città metropolitana

Dal 1° dicembre raggiungere il centro di Torino e gli ospedali San Giovanni Bosco e Molinette dalla zona Nord di Torino e da San Mauro sarà più facile. Lo ha detto questa sera nel corso dei lavori della Commissione Mobilità della Sesta Circoscrizione l’assessora Chiara Foglietta.

“La linea 8 – ha spiegato- sarà prolungata fino a via Mezzaluna a San Mauro, passando per Barriera di Milano per arrivare fino a Porta Susa, creando una forte connessione con treni e metropolitana”. Il percorso garantirà il collegamento con gli Istituti scolastici Beccari, Bodoni-Paravia e Einstein e passerà davanti a luoghi di interesse, quali la Questura, il Comando del Corpo di Polizia

Municipale e la Nuvola Lavazza. In questa cornice si inserisce anche l’attivazione di una seconda linea di forza, la nuova linea 18. “Sarà un’importante linea per il quartiere di Barriera di Milano – ha aggiunto l’assessora – con capolinea in piazza Sofia e arrivo in piazzale Caio Mario. Verrà gestita con autobus elettrici e transiterà dalla Stazione Lingotto”.

Ma non è finita: sempre dal 1° dicembre una nuova Linea 20 – ottenuta dalla fusione tra la 20 attuale e la SM1 – passerà da Pescarito dal lunedì al sabato, un’assoluta novità pensata per la zona industriale e per i lavoratori e le lavoratrici.

Un altro nodo da affrontare su questo territorio riguardava infine le richieste dei residenti del quartiere Villaretto, relative, in particolare, al collegamento con il quartiere di Falchera, dove si trovano molto servizi essenziali, tra cui quello scolastico. Si parte subito. Da lunedì 9 ottobre la nuova linea 26 fornirà un servizio serale sulla tratta Villaretto – Stura (dalle 21.25 a mezzanotte) per una sperimentazione della durata di un anno. Mentre la nuova linea 23, sempre per un anno, collegherà Villaretto e Falchera al comune di Mappano, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 a partire dal 1° dicembre.

Con questa riorganizzazione del trasporto si garantisce un servizio con passaggi frequenti, copertura serale e festiva a tutti i cittadini – compresi quelli residenti a Barca e a Bertolla che potranno beneficiare del mantenimento della linea 8 su strada San Mauro e via Bologna e di un interscambio più veloce con la linea 18 – soddisfacendo, nel contempo, l’esigenza di costruire un’infrastruttura di ricarica per i nuovi bus elettrici in piazza Sofia.

“Le novità rispetto alle linee presentate oggi –conclude Foglietta – permetteranno ai cittadini e alle cittadine di Barriera di Milano, Villaretto e Falchera di essere maggiormente collegati tra loro, col centro di Torino e con i Comuni limitrofi della Città metropolitana”.

