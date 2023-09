Chiara Gribaudo (Pd) pronta a scendere in campo contro Cirio

“Nessuno, nella mia posizione, può chiamarsi fuori. Sono a disposizione della comunità democratica il Piemonte sta andando male: la sanità fa acqua da tutte le parti, servono servizi sanitari e sociali efficienti, trasporto pubblico per tutti i territori. È indispensabile che i fondi del Pnrr vengano ben utilizzati per rilanciare l’economia: sono cose che la giunta Cirio non ha fatto e non sta facendo. Sono quindi a disposizione del partito”. Così Chiara Gribaudo, deputata di Cuneo e vicepresidente nazionale del Partito Democratico, ha sciolto le riserve su una sua disponibilità a candidarsi a presidente del Piemonte contro Alberto Cirio alle prossime regionali 2024.

