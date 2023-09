Festa dello Sport a Rivoli

Domenica 1 ottobre in piazza Aldo Moro

L’ Assessorato allo Sport in collaborazione con Turismo Ovest e Consulta Comunale per lo Sport, propone domenica 1 ottobre in piazza Aldo Moro la “Festa dello sport”.

Saranno presenti le associazioni sportive del territorio per farsi conoscere e presentare le loro attività.

Dalle ore 10,00 alle 19,00 sarà possibile avvicinarsi gratuitamente a pratiche diverse, sotto la supervisione e le indicazioni di allenatori ed istruttori.

Sul palco allestito, a partire dalle ore 14,00 è in programma la premiazione di atleti che si sono distinti nel corso dell’anno.

Dalle ore 15,30 si susseguiranno dimostrazioni preparate dalle associazioni.

Tra le discipline presenti ci saranno: hockey, pattinaggio, pugilato, pallavolo, basket, danza, ginnastica ritmica, ginnastica posturale e dolce, nordic walking, karate, Judo, kung-fu, calcio, tennis, padel.

” Questa edizione sarà una vera e propria Festa, – dichiara l’Assessore allo sport e vicesindaco Laura Adduce – con la partecipazione delle realtà sportive del territorio, musica, dimostrazioni e prove per il pubblico. E’ nostra volontà quella di veicolare lo sport inteso non solo come strumento per un corretto sviluppo psico-fisico, ma anche come una palestra capace di insegnare valori, principi e spirito di gruppo, capace di favorire la socializzazione. Ringrazio tutti coloro che hanno aderito a questo bellissimo progetto.”

Info sport@comune.rivoli.to.it tel. 011/9513454

