Merlo: Elezioni Piemonte, è necessario far vincere una politica di centro

Contro il populismo e il massimalismo

“Le prossime elezioni regionali piemontesi sono anche, e soprattutto, una grande occasione per

rafforzare e qualificare una ‘politica di centro’ a livello locale. Una presenza politica importante che

si può e si deve concretizzare solo in una coalizione che respinga in modo fermo e determinato

qualsiasi forma di massimalismo e di populismo. A livello locale, nel caso specifico a livello

regionale, vanno premiati quindi il buon governo, la concretezza dell’amministrazione, un progetto

riformista e, in ultimo, ma non per ordine di importanza, uno ‘stile’ che non scivoli nel populismo

anti politico, demagogico e qualunquista che abbiamo sperimentato in questi ultimi anni a livello

nazionale.

Per questi motivi, semplici ma essenziali, è decisivo che anche in Piemonte si affermi una ‘politica

di centro’ in modo visibile e concreto. Senza massimalismi radicali e richiami populisti. Sotto

questo versante i Popolari daranno il loro contributo politico, culturale e programmatico”.

Giorgio Merlo, Dirigente nazionale “Tempi Nuovi-Popolari uniti”.

