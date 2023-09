Lo sport si racconta a Chivasso tra Costituzione e Universiadi 2025

Tra gli ospiti della prima edizione del festival “Canali”, Franco Arese, Elisa Rigaudo, l’ex ct

Mauro Berruto e Alessandro Ciro Sciretti

Chivasso (TO). Nella settimana in cui la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità

l’ingresso dello sport nella Costituzione italiana, la città di Chivasso ha dedicato una due

giorni all’attività sportiva, al suo racconto e alle sue emozioni. Lo ha fatto attraverso il festival

“Canali” voluto dall’Amministrazione comunale, promosso all’interno del Distretto Urbano del

Commercio e organizzato, in questa prima edizione, in seno alla Festa dei Nocciolini che ha

animato le vie e le piazze del centro storico con degustazioni, show culinari e street food.

Tra gli eventi più partecipati, nella mattinata di sabato 23 settembre in piazza della

Repubblica, l’incontro-dibattito “Lo sport cambia canale? Dati, evoluzioni e prospettive dello

sport italiano” con Beniamino Pagliaro (caporedattore de “la Repubblica Torino”), Franco

Arese (già presidente Federazione Italiana Atletica Leggera), Elisa Rigaudo (medaglia

olimpica e testimonial 1° edizione di CANALI), Alberto Dolfin (giornalista del “Corriere dello

Sport-Stadio” e consigliere regionale Unione Stampa Sportiva Italiana) e Alessandro Ciro

Sciretti, presidente Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025. E proprio di Universiadi si è

a lungo discusso e parlato: «Un ritorno nella città in cui sono nate nel 1959 – ha dichiarato

Sciretti – che ci inorgoglisce e ci consentirà di valorizzare al meglio il nostro territorio.

Saranno infatti molti gli eventi del Road To2025, a partire dal prossimo Capodanno in piazza

Castello marchiato appunto “Torino 2025”. Momenti importanti che rafforzeranno il

radicamento delle Universiadi e degli sport invernali nel Dna della nostra città e della nostra

Regione».

Nel pomeriggio, poi, la medaglia olimpica Elisa Rigaudo ha preso parte ad una passeggiata

non competitiva tra le strade di Chivasso, dispensando consigli pratici sull’allenamento e

raccontando curiosità e aneddoti sulla sua lunga carriera agonistica. Alle 17.30 il Teatrino

Civico di Palazzo Santa Chiara ha quindi fatto da palcoscenico alla presentazione del libro “I

100 metri. Storie, leggende e protagonisti di 100 sprint da ricordare” con Fabio Monti (già

firma de “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere della Sera”) e Claudio Colombo, già

responsabile della redazione sportiva del “Corriere della Sera”. Ad interloquire con loro in

via del tutto eccezionale, Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale italiana

di pallavolo maschile e attuale deputato della Repubblica, tra i principali artefici

dell’inserimento dello sport nell’articolo 33 della Costituzione italiana.

A chiudere la rassegna nella mattinata di domenica 24 settembre di nuovo in piazza della

Repubblica, infine, Alberto Dolfin (giornalista de “Il Corriere dello Sport-Stadio”) in dialogo

con Claudio Arrigoni, giornalista de “La Gazzetta dello Sport” e “Corriere della Sera”, in

occasione della presentazione del libro “Iron Mark”. Una toccante testimonianza sulla

vicenda umana di Marco Dolfin, chirurgo e atleta paralimpico, ma anche un intenso affresco

sul ruolo inclusivo dello sport e sull’esigenza di superare ogni barriera fisica, culturale e

linguistica. «Una sincera riconoscenza a tutti gli ospiti che con i loro emozionanti racconti di

vita hanno regalato all’intera città di Chivasso straordinari spunti di riflessione» il commento

dell’assessore al Commercio e al Turismo, Chiara Casalino. «Il festival “Canali” nasce

all’interno del progetto del Distretto Urbano del Commercio e intende diventare uno

strumento di valorizzazione territoriale, ma anche un momento di sensibilizzazione civica e

disseminazione culturale. Lo sport come elemento aggregativo e narrativo, dunque, per una

manifestazione che nei prossimi anni potrà ulteriormente crescere andando a coinvolgere

l’intero tessuto associativo chivassese».

IL TORINESE