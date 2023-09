Avetta (Pd): “Scuola Ala di Stura, merito del sindaco Garbano”

“Il presidente di Finpiemonte Michele Vietti ha definito la nuova scuola di Ala di Stura un “monumento alla vita”. È una considerazione condivisibile e molto esaustiva. Perché sintetizza con estrema efficacia il significato di tutte le politiche pubbliche finalizzate a favorire la residenzialità in montagna. Chi sceglie di vivere nelle ‘terre alte’ ha qualche diritto in più, perché rappresenta un presidio utile a sé e a tutte le comunità di pianura. È giusto che le istituzioni ne tengano conto. Lo Stato ha finanziato il progetto ma il merito di questo successo è tutto del sindaco Mauro Garbano, della sua determinazione e del lavoro della sua squadra. Ho fatto il sindaco del mio piccolo comune e so bene che sono sempre gli amministratori locali a fare la differenza per le loro comunità. Questa mattina erano in tanti al fianco del sindaco Garbano e questa coesione è una grande potenzialità per il futuro di terre straordinariamente belle come le valli di Lanzo. Ora mi attendo che anche la Regione faccia la sua parte per sostenere il Comune di Ala di Stura, la dirigente scolastica e le insegnanti nella gestione della nuova scuola, perché investire in istruzione significa mettere a disposizione strumenti efficaci ai giovani che diventeranno cittadini più maturi, più responsabili e più consapevoli“: lo afferma il consigliere regionale Alberto AVETTA (Pd), che ha presenziato ad Ala di Stura all’inaugurazione della scuola primaria ristrutturata.

