Torino tra le città protagoniste della prima edizione di Italian Motor Week

La Città di Torino aderisce alla prima edizione dell’Italian Motor Week: una settimana di eventi, tra l’11 e il 17 settembre, con un ricco programma di manifestazioni diffuse su tutto il territorio nazionale per celebrare, promuovere e valorizzare il patrimonio motoristico italiano.

Per l’occasione tre importanti realtà torinesi del settore – il Museo Nazionale dell’Automobile (Mauto), la Pista 500 del Lingotto e l’Heritage Hub Stellantis – apriranno i loro spazi ad appassionati e a semplici curiosi del mondo dei motori, proponendo alcune visite guidate esclusive.

Nel dettaglio, il 16 e 17 settembre alle ore 16.30 sarà possibile partecipare a due visite guidate gratuite alle collezioni del Mauto, il museo torinese che racconta l’evoluzione dell’automobile da mezzo di trasporto a oggetto di culto e che nel 2023 sta festeggiando i suoi 90 anni. Prenotazione consigliata alla mail prenotazioni@museoauto.it.

Porte aperte anche all’Heritage Hub Stellantis, lo spazio espositivo all’interno del comprensorio di Mirafiori che celebra e narra la storia di tre grandi marchi automobilistici torinesi (Fiat, Lancia e Abarth) con l’esposizione di circa 300 vetture d’epoca. Le visite guidate si svolgeranno da venerdì 15 a domenica 17 settembre, alle ore 10.30 e 15.30, con prenotazione obbligatoria sul sito www.fcaheritage.com.

Nella giornata di giovedì 14 settembre sono previste alcune visite guidate alla scoperta della Pista 500 del Lingotto, luogo iconico per eccellenza della storia automobilistica torinese ed ex pista di collaudo dello stabilimento Fiat, oggi suggestivo giardino pensile sui tetti della città, nonché progetto artistico della Pinacoteca Agnelli con installazioni site-specific. Domenica 17 settembre è invece in programma una speciale attività per famiglie con bambini. Per informazioni e prenotazioni: educa@pinacoteca-agnelli.it.

Italian Motor Week è organizzata da Città dei Motori, un’associazione che riunisce 37 comuni che hanno avuto un ruolo importante nella storia dell’Italia dei motori. Per ulteriori approfondimenti e per scoprire gli altri eventi nazionali è possibile visitare il sito www.italianmotorweek.it.

