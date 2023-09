È di nuovo Italia! in gara con la Macedonia

Europei 2024

Sabato 9 settembre

H.20.45

Tornano gli Azzurri per una gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2024 che si giocheranno in Germania nei mesi di giugno/luglio 2024.Il nuovo tecnico Luciano Spalletti(al posto del dimissionario Mancini nuovo ct dell’Arabia Saudita) fa il suo esordio da commissario tecnico.L’Italia è inserita nel gruppo C e ha già disputato due partite sotto la guida dell’ex ct Roberto Mancini.

Gli Azzurri sono a quota 3 con una sconfitta e una vittoria (contro Inghilterra e Malta), alle spalle di Ucraina e Inghilterra a quota 6 e 12 ma con una e due partite in più rispettivamente. Ricordiamo che si qualificano le prime due squadre di ogni girone. Già in fase di convocazione,il neo ct Spalletti ha dimostrato di aver le idee molto chiare sui giocatori da utilizzare. Ha chiamato per la prima volta Casale e riportato in azzurro, Zaccagni, Locatelli, Mancini e Biraghi.Ecco la formazione dell’Italia che affronterà la Macedonia.Il modulo scelto è il 4-3-3 che da sempre utilizza Spalletti. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Romagnoli, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Chiesa,Immobile,Zaccagni Enzo Grassano

IL TORINESE