Ambrogio (Fdi): “Bene stop al blocco euro 5”

“Piena soddisfazione per la norma approvata poco fa in Consiglio dei Ministri che consentirà di evitare il blocco dei veicoli diesel euro 5, come imposto dalle norme europee”, dichiara Paola Ambrogio, Senatore piemontese di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Da Fratelli d’Italia ribadiamo che una transizione green fatta sulla pelle dei cittadini ci vedrà sempre contrari e oggi il governo è stato al fianco dei cittadini, disinnescando una pericolosa bomba sociale ed economica. Adesso avanti nell’interlocuzione con le istituzioni europee nel solco di un ambientalismo pragmatico e senza derive ideologiche”.

Sen. Paola Ambrogio

IL TORINESE