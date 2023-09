Accadde oggi. Buon compleanno Genoa!

Il 7 settembre è una data storica per il calcio italiano e mondiale.Grazie all’iniziativa di un gruppo d’inglesi che lavoravano a Genova con a capo Sir Charles Alfred Payton, baronetto dell’Impero Britannico e Console Generale a Genova, esattamente

Centotrenta anni fa, nel 1893,nasceva il Genoa Cricket and Football Club, la quarta società più antica del calcio italiano dopo Torino Football & Cricket Club, Nobili Torino ed Internazionale Torino.L’albo d’oro dei rossoblù liguri è ricco:il Genoa ha conquistato ben nove scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Anglo-Italiana, due Coppe delle Alpi ed una Coppa dell’Amicizia oltre ad aver vinto per sei volte il campionato di Serie B.Ottimi giocatori hanno vestito la gloriosa maglia rossoblù.Tra questi ricordiamo

Branco, Gennaro Ruotolo, Mario Bortolazzi,

Carlos Alberto Aguilera, Roberto Pruzzo, Tomáš Skuhravý ed il grande super bomber Diego Milito.

