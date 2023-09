Scuola, l’aiuto di Mirafiori per le famiglie in difficoltà

Si avvicina il suono della prima campanella che, per bambini e ragazzi di famiglie in condizioni di fragilità economica, comporta anche fare i conti con le difficoltà ad acquistare libri e materiale scolastico. A Mirafiori si è attivata la rete della solidarietà che, nell’ambito del progetto “Mirafiori Quartieri Solidali”, promuove una raccolta scolastica solidale. Chi vuole dare una mano può farlo sia attraverso la donazione di libri usati che acquistando libri o materiale di cartoleria in uno degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, in una sorta di “spesa sospesa” di vocabolari, quaderni, astucci e zainetti. Cascina Roccafranca, punto di incontro del quartiere, fa da punto di raccolta mentre i volontari della Cooperativa Sociale L’Arcobaleno si occupano di risistemare i libri usati. Ad individuare i libri scolastici necessari e le famiglie che potrebbero avere bisogno pensano invece gli Istituti Comprensivi Alvaro-Gobetti ed Ezio Bosso.

Ad oggi sono circa 500 i libri raccolti che insieme a dizionari, quaderni, portapenne e zaini acquistati nei negozi che saranno consegnati nei prossimi giorni alle famiglie.

Oggi pomeriggio il Sindaco Stefano Lo Russo e l’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli hanno visitato i luoghi dell’iniziativa insieme al presidente della Circoscrizione Due Luca Rolandi, ringraziando i volontari al lavoro.









